Parfois discuté à l’OGC Nice ces dernières semaines, Patrick Vieira (43 ans) est toujours en poste et compte bien le rester. Il aurait pu en revanche s’en aller du côté d’Arsenal, comme il l’a confirmé dans un entretien accordé au Daily Mail. Les dirigeants des Gunners l’avaient contacté pour prendre la température et connaître sa position pour prendre la suite de Unai Emery en décembre dernier.

« Nous avons eu une discussion au sujet de ma situation, et quel était mon plan de carrière pour la suite. La rumeur sur Arsenal, c’est quelque chose qui ne me concerne pas. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur mais ce que je ne veux pas, c’est de penser à quelque chose qui n’a pas lieu d’être à l’heure actuelle. Le club (de Nice) sait que je veux rester à cent pour cent. » Vieira est resté neuf saisons à Arsenal entre 1996 et 2005 et c’est finalement Mikel Arteta qui s’est installé sur le banc du club anglais.