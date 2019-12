Après la débâcle des Niçois à Geoffroy-Guichard (1-4) mercredi, Nice-Matin avait expliqué que Patrick Vieira était la cible numéro 1 des dirigeants londoniens pour venir s’asseoir sur le banc des Gunners après le départ d’Unai Emery. Le lien entre l’ancien milieu et capitaine d’Arsenal (1996/2005) semble indéfectible. Ce samedi soir, les Aiglons se sont imposés sur le même score face à Metz lors de la 17e journée de Ligue 1, et le coach de 43 ans a répondu au micro de Canal + sur l’intérêt du club londonien.

« Moi, j’ai toujours dit que j’étais très content et très heureux à l’OGC Nice, avec Julien (Fournier, le directeur sportif, ndlr) et le Président Rivère. J’ai de très bons rapports, on parle de l’effectif, on parle des joueurs individuellement, on parle de comment on va faire pour améliorer l’effectif. J’ai de très bons rapports aussi avec Monsieur Ratcliff qui passe souvent au centre d’entraînement. On travaille ensemble pour faire progresser l’effectif et le club. On a du potentiel. Je pense qu’il y a des gens vraiment biens autour du club pour amener ce projet le plus haut possible. Je l’ai dit et je le répète, je suis content d’en faire partie ». De là à rester insensible aux avances d’un club comme Arsenal ? « Vous savez, un club dans lequel on a passé neuf ans ne peut pas vous laisser insensible. Mais sincèrement et honnêtement, je suis concentré dans ce projet avec l’OGC Nice. J’ai toujours dit et je vais le répéter encore, je me sens très bien ici. C’est un projet vraiment très excitant et j’ai envie de réussir dans ce projet », a martelé Patrick Vieira.