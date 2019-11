Ancien joueur d’Arsenal, entre 1996 et 2005, et véritable légende pour les fans des Gunners, Patrick Vieira pourra-t-il un jour s’asseoir sur le banc de touche de l’Emirates Stadium ? L’histoire serait forcément belle pour celui qui est devenu un entraîneur plutôt coté. Interrogé par Skysports, le coach de l’OGC Nice a laissé poindre son désir.

« C’est un rêve d’entraîner un jouer en Premier League. On veut toujours entraîner une des équipes pour lesquelles on a joué. Mais vous savez, je suis réellement concentré sur mon travail avec Nice, comment améliorer les choses, faire mieux en championnat. Mon seul objectif pour le moment est d’essayer de tirer le meilleur de mes joueurs, d’améliorer la qualité de jeu. C’est la seule chose que je peux contrôler. Qu’arrivera-t-il demain ? Je n’en ai aucune idée », a lancé Vieira, pagé de 43 ans. Et n’oublions pas que Vieira a également évolué pour Manchester City en Premier League, entre 2011 et 2011.