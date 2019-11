Phénomène du football mondial à seulement 20 ans, Kylian Mbappé veut tout rafler. Alors que l’Euro 2020 se profile à la fin de la saison avec l’équipe de France, l’attaquant du Paris Saint-Germain envisage d’enchaîner les Jeux Olympiques avec les Espoirs. Paul Bernardoni, le dernier rempart des Bleuets, espère que son compatriote redescendra d’une catégorie pour aller chercher la médaille d’or à Tokyo, l’été prochain.

« Kylian est un des trois meilleurs attaquants du monde. Forcément, l’équipe serait plus forte avec lui. C’est clairement le plus grand joueur avec qui j’ai évolué. Je me souviens d’un match de qualification pour l’Euro U19 en Serbie. (...) Sincèrement, je me disais qu’on allait faire un match nul car il me semblait compliqué d’aller marquer dans ce contexte, raconte le gardien de Nîmes dans les colonnes du Parisien. Et là Kylian, qui jouait encore à Monaco, entre en jeu, marque et nous fait gagner. Là, tu comprends que tu joues avec un extraterrestre. » Reste à savoir si l’attaquant parisien en aura la possibilité, lui qui va connaître une saison longue et éprouvante cette année entre son club et la sélection.