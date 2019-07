À Montpellier depuis 5 saisons, Paul Lasne est en fin de contrat dans un an. L’OM aimerait visiblement bien profiter de cette situation car d’après les informations de Canal Plus, le milieu de terrain se trouve sur les tablettes phocéennes.

Le transfert reviendrait environ à 4 M€, un prix largement abordable pour les finances marseillaises. Lasne ne coûterait pas cher non plus en salaire et viendrait pour prendre la place d’un Kevin Strootman, dont l’OM souhaite se débarrasser.

