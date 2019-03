Le 11 février dernier, Paul Scholes prenait les rênes du club anglais d’Oldham, formation évoluant en League Two, en quatrième division anglaise. Un peu plus d’un mois plus tard, l’ancien milieu de terrain de Manchester United vient d’annoncer qu’il quittait déjà ses fonctions de manager du club.

« C’est malheureusement devenu clair que je ne serai plus capable de travailler comme je le voulais et comme on me l’avait signifié avant de prendre cette fonction. J’espérais honorer au moins mon contrat de 18 mois de manager d’un club que j’ai soutenu toute ma vie. J’étais excité à l’idée d’occuper cette fonction. Je souhaite aux fans, aux joueurs et au staff le meilleur pour le reste de la saison et je resterai supporter du club », a-t-il déclaré dans un communiqué relayé par la BBC.