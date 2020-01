Depuis quelques semaines, le coronavirus, apparu dans la ville de Wuhan, sème la panique en Chine où l’épidémie fait d’énormes ravages. Joueur du Guangzhou Evergrande, Paulinho a avoué qu’il avait songé à quitter le pays dans les colonnes de Mundo Deportivo.

« J’ai envisagé de quitter la Chine à cause du coronavirus, surtout pour ma famille. Mais on nous a assuré que nous pouvions être tranquilles. Nous sommes bien. On nous a dit qu’il fallait sortir le moins possible de la maison ». Le championnat chinois, qui devait reprendre le 22 février prochain, est donc suspendu pour le moment. « Nous ne jouons pas en ligue chinoise, mais nous participerons à la Ligue des Champions asiatique. Donc nous nous entraînons tous les jours ».