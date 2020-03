Après la victoire (2-1) de Liverpool en début d’après-midi contre Bournemouth, la 29e journée de Premier League se poursuivait avec cinq rencontres à 16h00. Invaincu à domicile en 2020 avec quatre victoires et un nul, Arsenal (10e) a battu difficilement West Ham (16e) à l’Emirates Stadium. Une courte victoire (1-0) qui s’est dessinée à la 80e minute sur un but d’Alexandre Lacazette, son 7e de la saison en championnat. Wolverhampton (6e) jouait également dans son antre mais a été tenu en échec par Brighton (15e). Un score nul et vierge qui vient casser la dynamique des Wolves, qui restaient sur une série de deux succès de suite en championnat, dont le dernier à Tottenham le week-end dernier.

Dans les autres rencontres, Sheffield United (8e) a battu (1-0) la lanterne rouge Norwich sur une réalisation de Billy Sharp. Victoire sur le même score pour Crystal Palace (12e), qui s’en est remis à son buteur Jordan Ayew pour prendre le dessus sur Watford (17e). À noter également la victoire (1-0) de Newcastle (14e) à Southampton (13) grâce à Allan Saint-Maximin.

Les résultats des matches de 16h00 :

Arsenal 1-0 West Ham : Lacazette (80e)

Crystal Palace 1- 0 Watford : J. Ayew (28e)

Sheffield United 1-0 Norwich : Sharp (36e)

Southampton 0-1 Newcastle : Saint-Maximin (79e)

Wolverhampton 0-0 Brighton