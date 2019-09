Pour le compte de la cinquième journée de Premier League, Everton se déplaçait au Vitality Stadium pour y affronter Bournemouth. Victorieux face à Wolverhampton (3-2) avant la trêve internationale, les Toffees voulaient enchaîner cet après-midi. Pour cette rencontre, Marco Silva laissait deux de ses recrues estivales sur le banc (Kean et Sidibé). Les choses se corsaient peu avant la demi-heure de jeu pour Everton. Sur un corner dévié, Callum Wilson de la tête ouvrait le score pour Bournemouth (1-0, 23e). Malgré consultation de la VAR, le but était accordé.

Juste avant la pause, les Toffees égalisaient grâce à Calvert-Lewin. L’attaquant anglais profitait d’un excellent centre de Richarlison pour égaliser de la tête (1-1, 44e). Au retour des vestiaires, Everton craquait une nouvelle fois. Fraser sur coup-franc décochait une lourde frappe et trompait Pickford (2-1, 67e). Les Cherries assénaient le coup de grâce et Callum Wilson inscrivait un doublé. Lancé dans la profondeur par Rico, Wilson ajustait sans trembler Pickford (3-1, 72e). Grâce à ce succès, Bournemouth grimpait à la huitième place et Everton glissait au onzième rang de Premier League.

