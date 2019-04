Dans le cadre de la 36ème journée de Premier League, Tottenham accueillait West Ham au Tottenham Stadium pour un derby londonien qui s’annonçait épicé. Toujours sous la menace de Chelsea dans la course au podium, les Spurs devaient impérativement l’emporter pour prendre leurs distances avec les Blues. Il fallait attendre la 26ème minute pour entrevoir la première opportunité du match. Mais la frappe en pivot de Lucas filait juste à côté du montant de Fabianski. Le portier des Hammers sauvait les siens en gagnant son duel face à Eriksen onze minutes plus tard.

Juste après la pause, West Ham se procurait sa première opportunité, mais la frappe de Frederciks était sauvée miraculeusement par Alderweireld (48e). Contre toute attente, les visiteurs ouvraient le score après l’heure de jeu. Arnautovic alertait Antonio au six mètres, qui trompait Lloris d’une frappe imparable (0-1, 67e). Tottenham jetait toutes ses forces dans la bataille mais ne parvenait pas à se montrer dangereux pour autant. Antonio manquait le doublé d’un rien et voyait sa tentative repoussée par Lloris (81e). Avec cette première défaite dans son nouveau stade, Tottenham laissait une chance à Chelsea de revenir sur ses talons dans la course à la troisième place.