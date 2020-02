Cette 28e journée de Premier League débute par une surprise. Sans Vardy, Leicester s’est incliné sur la pelouse de Norwich, pourtant bon dernier du championnat, sur le score de 1-0. Les Canaries en profitent pour se relancer dans la course au maintien. Ils n’ont plus que quatre points de retard sur le premier non relégable.

Cette défaite causée par le but de Lewis (70e) est également préoccupante pour les Foxes. Déjà battus par Manchester City la semaine passée, ils en sont désormais à 4 rencontres sans victoire en championnat. Même si le matelas de points reste confortable, il s’agit de se relancer rapidement.