Pour le premier match de la 10e journée de Premier League ce vendredi soir, Southampton (17e, 8 points) et Leicester (3e, 17 pts) croisaient le fer sur la pelouse du St. Mary’s Stadium. Les Saints voulaient renouer avec la victoire face à des Foxes en grande forme, avec seulement deux défaites toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Et dans cette partie, il n’y a pas eu de match. Les hommes de Brendan Rodgers se sont tout simplement imposés, à l’extérieur, sur le score de 9-0 !

Dès la 10e minute, Chilwell ouvrait le score (10e). Rattrapé par l’arbitre, Bertrand écopait alors d’un carton rouge pour une intervention sur l’action du but. Et en infériorité numérique, les joueurs de Ralph Hasenhuttl ont sombré... Derrière, Tielemans (17e), Pérez (19e, 39e, 57e), Vardy (45e, 58e, 90e+3) et Maddison (85e) ont aggravé le score ! Une large victoire qui permet à Leicester de s’emparer provisoirement de la deuxième place. Southampton, après cette soirée cauchemardesque, se retrouve dans la zone rouge (18e).

Record breakers ! Leicester secure the biggest away win in #PL history#SOULEI pic.twitter.com/cCUNck49Qh — Premier League (@premierleague) October 25, 2019