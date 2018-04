Déjà champion d’Angleterre avec Manchester City, Leroy Sané a reçu une belle récompense individuelle ce soir lors de la cérémonie annuelle de la PFA. L’Allemand a été élu meilleur jeune joueur de la saison.

Titulaire dans l’effectif pléthorique des Citizens, le milieu offensif a marqué 9 buts et délivré 12 passes décisives en 28 rencontres de championnat. Il devance Harry Kane (Tottenham), Ederson (Manchester City), Raheem Sterling (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United) et Ryan Sessegnon (Fulham) qui évolue lui en Championship.

Congratulations Leroy Sane, the men’s PFA Young Player of the Year in association with @Forever_Hope_FD

#PFAAwards pic.twitter.com/AzZNx6RgG1

— PFA (@PFA) 22 avril 2018