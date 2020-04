Ces derniers jours en Angleterre, la bataille entre la Premier League et l’Association des Footballeurs Professionnels (PFA) fait rage autour de la question des salaires. En Europe, de nombreux joueurs ont accepté de baisser leurs émoluments dans le but d’aider leur employeur à traverser cette crise économique, liée à la pandémie de coronavirus, du mieux possible.

Le syndicat des joueurs les a soutenus samedi soir et a fait comprendre, par le biais d’un communiqué, qu’une baisse des salaires pénaliserait les revenus fiscaux et aurait donc un impact néfaste. D’après les informations de The Athletic, les espoirs d’un accord entre la Premier League et les joueurs sur la réduction des payes des joueurs (à hauteur de 30%) se sont affaiblis ces dernières heures. Les footballeurs sont inquiets qu’un éventuel deal à ce sujet profite aux propriétaires des clubs et non pas au reste du personnel. Le problème est loin d’être réglé en Angleterre.