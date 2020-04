Depuis plusieurs semaines, le monde du football est à l’arrêt. Alors forcément, les clubs subissent une crise financière et plusieurs d’entre eux ont opté pour le chômage partiel, alors que certains joueurs ont baissé leur salaire ou l’ont même arrêté pour quelques mois. En Angleterre, ce sujet a énormément fait parler et le Ministre de la Santé a même demandé personnellement aux joueurs de Premier League d’accepter une réduction de salaire, à hauteur de 30%. Les réunions se sont donc enchaînées entre les instances et ce samedi, l’Association des Footballeurs Professionnels (PFA) a apporté son soutien aux acteurs du championnat d’Angleterre à travers un communiqué.

« Tous les joueurs de Premier League sont pleinement conscients de leur rôle et de leurs responsabilités dans la société en cette période de crise. Ils se soucient profondément de ceux qui souffrent de la perte (d’un proche), de la santé et de difficultés en ce moment. (...) Nous ne saurions trop insister sur le fait que le football est dans le même bateau. La solidarité et la mise de côté de tout intérêt personnel sont primordiales », a expliqué celle-ci dans son communiqué, avant de se tourner vers le gouvernement : « la déduction salariale de 30 % proposée sur une période de 12 mois équivaut à plus de 500 millions de livres sterling de réductions salariales et à une perte de contributions fiscales de plus de 200 millions de livres sterling pour le gouvernement. Quel est l’effet de cette perte de revenus pour le gouvernement sur le NHS ? Ce point a-t-il été pris en compte dans la proposition de la Premier League et le Ministre de la Santé, Matt Hancock, en a-t-il tenu compte lorsqu’il a demandé aux joueurs de subir une réduction de salaire ? »