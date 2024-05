6 choses à savoir sur Ipswich Town, l’improbable promu en Premier League

1 - Le club était en troisième division il y a un an

Devenu un membre régulier de la League One (la troisième division anglaise) en 2019, Ipswich a remprunté l’ascenseur social du football anglais au cours des derniers mois. Après avoir été promu en Championship en mai 2023, le club situé dans le Suffolk a déjoué les pronostics en terminant 2e du Championnat cette saison, enchaînant ainsi une deuxième promotion de suite.

2 - Ed Sheeran sponsorise le club depuis 2021… et sert parfois des bières à la buvette

Amoureux d’Ipswich Town depuis le premier âge, la popstar britannique Ed Sheeran a investi beaucoup de temps et d’argent au club. Depuis 2021, le natif d’Halifax sponsorise les «Tractor Boys», et il est d’ailleurs fréquent de le voir parcourir les travées de Portman Road, l’antre historique d’Ipswich, comme le plus commun des mortels. En octobre, l’auteur de «Shape of You» avait même été aperçu en train de servir des pintes aux supporters du club, le sourire jusqu’aux oreilles. S’il n’a pas pu participer aux festivités de la montée ce samedi, le chanteur de 33 ans a bien donné rendez-vous aux joueurs à son retour en Angleterre.

3 - Plus de Coupe d’Europe que Monaco ou l’OL dans l’armoire à trophées

Ipswich n’est pas né d’hier. Avant de végéter dans l’antichambre du football anglais entre 2002 et 2019, le club du Suffolk a su se bâtir une jolie réputation sur le continent. Champions d’Angleterre en 1962, les «Tractor Boys» ont remporté dix-neuf ans plus tard la Coupe de l’UEFA (aujourd’hui la Ligue Europa), leur seul trophée continental, en battant le club néerlandais d’Alkmaar en finale. Une année où Sochaux avait notamment atteint les demi-finales. Avec une Coupe d’Europe à son palmarès, Ipswich présente une argenterie plus riche que certains monuments du football français français comme Monaco ou l’OL.

4 - Roy Keane s’est fait virer du club en 2009

Joueur et capitaine emblématique de Manchester United, Roy Keane s’est un temps tourné vers une carrière d’entraîneur. Une reconversion ratée, entamée du côté de Sunderland entre 2006 et 2008, puis poursuivie à Ipswich, où les mauvais résultats du club l’ont conduit vers la sortie en 2011. Il n’a d’ailleurs plus jamais endossé ce costume d’entraîneur principal depuis cette déconfiture.

5 - Un tournage avec… Pelé et Sylvester Stallone

En 1981, année du sacre européen d’Ipswich, certains joueurs du club comme l’international écossais John Wark, l’Anglais Russell Osman ou encore l’Irlandais Kevin O’Callaghan, participent au tournage du film À nous la victoire, aux côtés des légendaires Sylvester Stallone et Pelé. Un film qui raconte le quotidien de prisonniers de guerre, enfermés au camp de Gensdorf, où Alliés et soldats allemands tuent le temps en jouant au football dans les années 1940.

6 - On les surnomme «les hommes du tracteur»

Surnommés «les Tractor Boys», les joueurs d’Ipswich doivent aujourd’hui leur surnom au très fort ancrage rural de la région du Suffolk. C’est en 2001 lors d’une rencontre face à Leeds que ce sobriquet aurait été employé pour la première fois. «Nous perdons contre une bande de conducteurs de tracteurs», avaient entonné en choeur les fans des Peacocks, alors menés 2-1. Une scène qui a par la suite donné lieu au célèbre chant ironique « 1-0 pour les Tractor Boys», que l’on pourrait être amené à entendre la saison prochaine.