Deux jours après la victoire de Manchester City contre Manchester United (2-0) en match en retard de la 31e journée de Premier League, Liverpool affrontait Huddersfield ce vendredi soir en ouverture de la 36e levée du championnat d’Angleterre. En cas de victoire, les Reds pouvaient donc reprendre la première place aux Citizens, qui défieront Burnley dimanche. Et les hommes de Jürgen Klopp n’ont pas tremblé avec une victoire 5-0 à Anfield.

Privés de Roberto Firmino, les Reds s’en sont notamment remis à Mané et Salah. Et il ne fallait pas être en retard ce soir puisque Keita ouvrait la marque au bout de quinze secondes de jeu, nouveau record du club en Premier League. Dans ce premier, acte, l’international sénégalais (23e) et l’ailier égyptien (45e+1) enfonçaient ensuite le clou. Les deux joueurs s’offraient même chacun un doublé (66e et 83e). Une soirée parfaite donc pour Liverpool, avec également le grand retour d’Alex Oxlade-Chamberlain après un an d’absence !