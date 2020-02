Ce dimanche matin, le Borussia Mönchengladbach a annoncé que son match contre le FC Cologne, prévu aujourd’hui à 15h30 (21e journée), était reporté à cause de la tempête Sabine. Mais il n’y a pas qu’en Allemagne que les conditions météorologiques sont compliquées.

De l’autre côté de la Manche, une rencontre vient également d’être reportée : celle opposant Manchester City à West Ham, qui devait avoir lieu à 17h30 à l’Etihad Stadium. En Angleterre, il n’y aura donc que Sheffield United-Bournemouth ce dimanche, à moins que ce match soit aussi reporté prochainement.

MATCH POSTPONED

Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.

#MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM

— Manchester City (@ManCity) February 9, 2020