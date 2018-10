Après la victoire facile de Chelsea sur la pelouse de Burnley (0-4) et le nul d’Arsenal à Crystal Palace (2-2), Manchester United recevait Everton sur sa pelouse. Les Red Devils, 11e, avaient l’opportunité de passer devant leur adversaire direct (8e) en cas de victoire. Et grâce à ses Français, Manchester United s’est imposé à Old Trafford (2-1). Tout avait bien commencé après l’ouverture du score de Pogba, qui transformait, en deux temps, son penalty qu’avait obtenu Anthony Martial (1-0, 27e).

Au retour des vestiaires, le même Martial inscrivait un deuxième but, d’une frappe enroulée dans le petit filet après un bon service de Pogba (2-0, 49e). Décidément, cette doublette faisait mal à Everton. Cependant, en fin de match, les Toffees revenaient grâce à un penalty de Sigurdsson, obtenu par l’Islandais après une faute de Smalling (2-1, 77e). Malgré cette réduction du score, Manchester United s’imposait 2-1 et prenait la 8e place, à cinq points d’Arsenal, 4e. Everton perd une place et se retrouve 9e.

