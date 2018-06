Le dernier match du premier tour de la phase de poules mettra aux prises à 17 heures la Pologne et le Sénégal, pour le compte du groupe H. Alors que le Japon a battu, à la surprise générale, la Colombie un peu plus tôt, Polonais et Sénégalais ne devront pas se louper.

Pour cela, Aliou Cissé, ancien joueur du PSG et sélectionneur du Sénégal, a décidé d’installer un 4-4-2 très offensif où les flèches Ismaïla Sarr et Sadio Mané seront chargés d’épauler Diouf et Niang. Côté polonais, Adam Nawalka doit faire sans Glik en phase de reprise, mais peut compter sur son attaque habituelle, avec Milik en soutien de Lewandowski.

Les compositions d’équipe :