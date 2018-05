Champion du Portugal avec le FC Porto, Iker Casillas (36 ans) a récemment vu ses partenaires lui demander de rester une saison de plus au club, alors que son bail expire en juin. Après la victoire de dimanche soir contre Feirense (2-1), le portier espagnol a expliqué qu’il se verrait bien rester chez les Dragões.

« Est-ce que j’ai envie de rester ? Oui, oui, bien sûr. J’espère rester, je suis ravi ici. J’aime beaucoup être ici, on m’a traité avec beaucoup d’affection dès ma première minute ici. Je suis amoureux de la ville », a lancé la légende du football espagnol, relayé par le Jornal de Noticias et O Jogo. Le président portista Jorge Nuno Pinto da Costa semble sur la même longueur d’onde. « J’espère qu’il restera. J’aimerais qu’il reste et je lui ai déjà dit. Je vais essayer de faire en sorte qu’il reste », a-t-il confié. Il n’y a plus qu’à !