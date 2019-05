Avec Lucas Hernandez dont le départ à Munich est déjà officialisé et un Diego Godín qui devrait quitter le club au terme de son contrat, l’Atlético de Madrid s’apprête à recruter plusieurs joueurs en défense. Et si on se fie aux informations de Marca, Felipe Monteiro, défenseur central de Porto, devrait rejoindre le club de la capitale espagnole.

L’arrivée du Brésilien de 29 ans est « à un pas de l’Atlético » selon le média espagnol. Avec un contrat qui expirait en 2021, les dirigeants madrilènes ont pu négocier pour un montant inférieur aux 50 millions d’euros de la clause libératoire du joueur.