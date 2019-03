Coup dur pour le Portugal... et pour la Juventus ? Alors que la sélection portugaise accueille en ce moment la sélection serbe, Cristiano Ronaldo a dû laisser sa place à Pizzi peu avant la demi-heure de jeu.

Sur une course, le numéro 7 lusitanien s’est visiblement blessé à la cuisse et a demandé à quitter le terrain. On devrait donc en savoir plus dans les prochaines heures, mais du côté de Turin, on peut déjà trembler...