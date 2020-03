Cristiano Ronaldo cumule les actions de générosité pour combattre l’épidémie de coronavirus. Après avoir financé 35 places en unités de soins intensifs dans des hôpitaux portugais avec son agent Jorge Mendes, le quintuple Ballon d’or a cette fois-ci décidé de faire don de cinq respirateurs artificiels à la région de Madère, son île natale.

Selon le quotidien sportif portugais A Bola, des contacts ont lieu entre le joueur de la Juventus et les autorités sanitaires locales à ce sujet et le processus est en cours. Cristiano Ronaldo est toujours confiné chez lui à Funchal, après que trois de ses coéquipiers (Rugani, Matuidi et Dybala) ont été testés positifs au COVID-19.