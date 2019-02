Pour pimenter un peu le pari et surtout tenter de nouveaux parieurs, PMU lance son CombiMax (explication détaillée sur la vidéo PMU Combi max ci-dessous). L’idée est très simple, misez sur au moins quatre matchs en combiné (matchs avec la mention MAX uniquement) et bénéficiez d’un bonus cash pouvant aller de 5% à 75% supplémentaires. Pour vous aider à vous lancer dans l’aventure, nous avons décidé de sélectionner 6 propositions de paris sur des matches au risque limité, mais qui peuvent vous rapporter plus de 5 200 € pour une mise de 100 € :

FC Séville-Barça (match nul, cote à 3,70*) : entre une équipe de Séville au ralenti et une formation du Barça qui vient de concéder 4 résultats nuls sur les 5 derniers matches toutes compétitions confondues dont un match nul face à l’OL mercredi soir, tout porte à croire que cette rencontre au sommet en Liga pourrait accoucher d’un résultat nul.

Rennes-OM (victoire OM, cote à 2,35*) : ça va mieux à l’OM ces dernières semaines, grâce notamment à l’arrivée de Mario Balotelli qui a fait beaucoup de bien au club phocéen. Rennes, qui devrait être bien émoussé par son déplacement au Betis Séville en Ligue Europa, pourrait bien tomber au Roazhon Park face à une équipe marseillaise qui sera beaucoup plus fraîche.

PSG-Nimes (victoire PSG, cote à 1,14*) : même sans Neymar et Cavani, le PSG reste une redoutable machine à gagner. Malgré une belle envie et la belle forme affichée par la bande à Teji Savanier, Nîmes ne devrait pas peser bien lourd au Parc des Princes face à Paris.

Manchester United-Liverpool (victoire MU, cote à 2,85*) : bien que stoppé net à Old Trafford par le PSG, Manchester United reste impitoyable en Premier League à domicile depuis l’arrivée sur le banc d’Ole Gunnar Solskjaer hormis un nul face à Burnley. Quant à la formation de Jurgen Klopp, elle est dans le dur depuis début janvier et n’a pas vraiment réussi son dernier déplacement à Manchester face à City (défaite 2-1). Une victoire des Red Devils, qui viennent d’ailleurs de battre Chelsea à Stamford Bridge, est plus qu’envisageable.

Bayern Munich - Hertha Berlin (victoire Bayern, cote à 1,07*) : avec 9 victoires lors des 10 derniers matches de Bundesliga, le Bayern Munich a retrouvé des couleurs. Et ce n’est pas le Hertha Berlin, 9e du classement qui devrait empêcher la bande à Franck Ribéry de l’emporter ce week-end.

En pariant 100% sur ces quelques cotes plus que probables, la cote cumulée grimpe à 47,52* et PMU boost vos gains à hauteur de 10%, soit un total de plus de 5 200€ !

Et en profitant du premier pari perdu remboursé à hauteur de 100€ pour toute première inscription, vous pariez sans risques. Alors n’hésitez plus et pariez ici !

* Cote soumise à variation