Les temps sont durs pour les clubs de football durant cette crise de coronavirus. Idem pour les différentes Ligues européennes, dont la majeure partie doit s’employer pour négocier au mieux avec leurs clubs une reprise dans les meilleures conditions.

En Angleterre, alors que le flou est toujours présent, The Times révèle que si le championnat reprend, une solution a été proposée par la FA (fédération anglaise) pour permettre aux équipes de terminer au plus vite cette saison 2019/2020. En clair, la FA a mis à disposition des clubs le terrain de Wembley et celui de St George’s Park (le Clairefontaine anglais, ndlr).