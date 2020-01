Ce mercredi soir, plusieurs rencontres de Premier League étaient au menu. Toujours dans le trio de tête anglais, Leicester accueillait West Ham, une formation qui avait besoin de points. Mais les Foxes ouvraient le score dès la 25e minute grâce à Barnes, qui profitait d’un échange avec Ricardo Pereira. Sur le second but des Foxes, les rôles s’inversaient. Barnes récupérait le ballon et provoquait avant de servir Ricardo Pereira en retrait. Ce dernier envoyait un missile (2-0, 45e+6). Une première période presque parfaite puisque Vardy sortait sur blessure. Au retour des vestiaires, les Hammers réduisaient le score sur pénalty grâce à Noble (2-1, 49e). Cela n’empêchait pas Leicester de pousser avec Iheanacho, qui provoquait la faute d’Ogbonna et obtenait un pénalty. Celui-ci était transformé par Ayoze Perez (81e) qui marquait de nouveau à la 88e (4-1).

Du côté de Londres, Tottenham (8e), qui pouvait compter sur Hugo Lloris de retour de blessure, recevait Norwich (20e). Juste avant la pause, Dele Alli trouvait la faille (1-0, 38e). En deuxième période, les Spurs étaient dans le dur. Et Norwich finissait par égaliser sur pénalty grâce à Pukki (1-1, 68e). Mais les hommes de José Mourinho prenaient de nouveau l’avantage. Aurier servait Dele Alli entre plusieurs adversaires. Ce dernier trouvait Son dans la surface qui doublait la mise (2-1, 80e). Score final. Une belle opération pour les Spurs.