Liverpool pouvait craindre ce déplacement du côté de Watford. Même si les Hornets sont bon derniers de Premier League, ils viennent de changer de coach avec l’arrivée de Nigel Pearson, grand spécialiste des sauvetages, et espéraient le fameux choc psychologique. Il y a bien eu un effet car ils ont rendu une belle prestation mais se sont tout de même inclinés 2-0.

Les Reds ont été bousculés dans cette rencontre, sauvés plusieurs fois par Alisson et par la maladresse des joueurs adverses. Le leader du championnat s’en est remis à un doublé du pied droit de Mohamed Salah (38e, 90e) et en profite pour prendre 11 points d’avance sur son plus proche poursuivant, Leicester.