La 26e journée de Premier League s’achevait ce soir avec un duel entre Wolverhampton et Newcastle. Septièmes, les locaux pouvaient conserver un matelas d’avance sur ses concurrents directs pour une place qualificative en Europa League. L’objectif était tout autre pour les Magpies qui pouvaient s’éloigner de la zone de relégation. Fort logiquement, ce sont les Wolves qui ont pris le contrôle de la partie.

Plus à l’aise avec le ballon, les joueurs de Nuno Espirito Santo maintenaient une pression constante sur le but de Martin Dubravka. Toutefois, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité. En deuxième période, Newcastle a profité d’une de ses opportunités pour supplanter les locaux. Servi sur la droite de la surface par Fabian Schär a parfaitement trouvé Isaac Hayden. Ce dernier a facilement ouvert le score (56e). Néanmoins, le promu n’a pas abdiqué et Willy Boly a marqué d’une tête au bout du temps additionnel (90e +4). Avec ce match nul 1-1, Newcastle remonte à la seizième place tandis que Wolverhampton échappe à la défaite.