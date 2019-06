Le LOSC se prépare à une intersaison agitée, avec la vente de plusieurs joueurs, dont Nicolas Pépé. Du côté des arrivées, il va falloir se renforcer significativement pour affronter avec dignité la Ligue des Champions la saison prochaine. Parmi les joueurs ciblés, on trouve Jeff Reine-Adelaïde, le milieu offensif d’Angers. Le jeune Français, acheté définitivement à Arsenal, a brillé lors de la deuxième partie de saison, en reculant d’un cran sur le terrain pour évoluer en tant que relayeur.

Suivi par Nice, Monaco ou encore Rennes, il fait l’objet d’une cour assidue de la part du LOSC. Comme le révèle L’Equipe, une première offre aux alentours de 10 M€ a été formulée. Et déjà repoussée par les dirigeants angevins, qui comptent sur son joueur de 21 ans, lié jusqu’en 2022. Le SCO ne veut absolument pas s’en séparer et il faudra donc aligner une belle somme (plus de 20 M€) pour les faire changer d’avis. Reste à savoir si Lille est disposé à s’acquitter d’un tel montant.