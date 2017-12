Comme chaque semaine, le Centre international d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse) a offert sa nouvelle lettre hebdomadaire. Celle-ci traite des joueurs les plus performants selon quelques critères : finition, mise en danger, percussion, récupération, distribution, rigueur, mais aussi le profil de joueur : spécialiste, polyvalent, double compétence, triple compétence et complet.

Ainsi, le CIES a réussi à faire un onze des joueurs du Big Five (Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne, France) et on y trouve trois joueurs du Paris Saint-Germain avec Daniel Alves, Neymar et Marco Verratti.

Le onze du CIES :

Oblak - Ghoulam, Stones, Otamendi, Alves - Jorginho, David Silva, Verratti - Neymar Agüero, Messi.