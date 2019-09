Actuellement quatrième de D2 Espagnole, le Real Saragosse voit surgir les démons du passé. En effet, le club est frappé par la réouverture d’un procès pour match truqué comme le rapporte L’Équipe via l’AFP. Les faits se sont déroulés en 2010-2011. Cette saison-là, le Real Saragosse a réussi à sauver sa place dans l’élite grâce à une victoire 2-1 contre Levante.

Néanmoins, ce match porte des zones d’ombres selon la justice espagnole qui a décidé de rouvrir l’affaire après l’avoir classé en 2017. Le club est soupçonné d’avoir versé 965 000 euros à certains joueurs et membres de l’encadrement de Levante dans le but de truquer cette rencontre. 42 personnes figurent parmi les accusés. On y retrouve le nouveau milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Ander Herrera, mais aussi l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid Gabi. Le procès qui se déroule à Valence devrait durer jusqu’au 30 septembre prochain.

