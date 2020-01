Sur le terrain lors des 4 derniers matches du PSG, Ander Herrera (30 ans) a un temps de jeu important en ce moment. Il peut enfin enchaîner après une première partie de saison contrastée par les blessures. La situation présente l’enchante et l’Espagnol compte bien poursuivre dans cette voie « On doit continuer comme ça. Je suis très optimiste pour les prochains mois. Je me sens très bien après les deux blessures que j’ai eues en première partie de saison », s’est-il confié dans des propos rapportés par le Parisien.

L’ex-joueur de Manchester United sait qu’avec la concurrence à son poste, il ne pourra disputer tous les matches. Mais il veut être prêt à chaque fois que l’équipe aura besoin de lui : « Je suis ici pour donner des possibilités au coach. Quand vous jouez au PSG, vous ne pouvez pas être égoïste. » Des alternatives, Thomas Tuchel en aura besoin. Encore engagé dans toutes les compétitions, le PSG va enchaîner beaucoup de matches et devra compter sur tout son groupe pour remporter des trophées.