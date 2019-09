Arrivé en grande pompe au Paris Saint-Germain, il y a deux ans, Neymar Jr (27 ans) voulait retourner au FC Barcelone cet été. Mais le club catalan n’a pas réussi à trouver un accord avec son homologue parisien, alors le Brésilien va entamer une nouvelle saison dans la capitale française. Interrogé par Télé Loisirs, Anne Hidalgo estime que l’attaquant a encore beaucoup de choses à prouver sous le maillot parisien.

« On lui a mis la Tour Eiffel en rouge et bleu, les couleurs de Paris et les couleurs du PSG. Donc maintenant, mon garçon on t’aime beaucoup mais va falloir que tu t’arraches et qu’on gagne la Ligue des Champions. (...) Faut qu’il revienne un peu les pieds sur terre et qu’il aide l’équipe, juge la maire de Paris. Il y aura sûrement un moment un petit peu compliqué avec les supporters mais s’il nous donne ce que Neymar peut donner, je pense que tout sera pardonné. »

