Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco ont offert aux amoureux du football un joli moment. En effet, au-delà d’un éventuel suspens puisque Paris a mené, puis Monaco, puis à nouveau Paris pour trouver finalement un nul (3-3). Tous ceux qui ont regardé ce match ont vu des buts ! Et c’est avant tout cela qu’on veut quand on regarde ce spectacle. En revanche, cela a moins plu à Thomas Tuchel, l’entraîneur du Paris SG.