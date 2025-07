Ansu Fati explique le choix AS Monaco et avertit le PSG

Comme chaque année, l’AS Monaco organise sa conférence de presse de rentrée. L’occasion de présenter ses recrues estivales. Ce jeudi, trois joueurs ont donc fait face aux journalistes, qui étaient nombreux. Eric Dier, arrivé libre en provenance du Bayern Munich, Paul Pogba, qui a signé deux ans après avoir été arrêté pendant un an et demi après son affaire de dopage à la Juventus, et Ansu Fati sont les trois nouveaux visages présents à la Turbie. Concernant le crack de la Masia, sa signature a été officialisée le 1er juillet par le biais d’un communiqué de presse. «L’AS Monaco est heureuse d’annoncer l’arrivée d’Ansu Fati. L’attaquant international espagnol de 22 ans est prêté par le FC Barcelone pour la saison 2025-2026, avec option d’achat.»

Retrouver le vrai Ansu à Monaco

De son côté, le Barça a précisé qu’il avait prolongé son contrat jusqu’en 2028 avant de rejoindre le Rocher. Ce qui était une priorité pour Fati, qui est sur un nuage comme il l’a avoué aux journalistes. «Je suis heureux d’être ici et je veux remercier le club pour avoir fait le choix de faire un pari sur moi. Après le premier contact avec Monaco, j’ai tout de suite voulu venir ici. Je suis heureux et impatient de montrer ce que je peux donner. Je suis satisfait d’être parmi vous.» Relancé sur le sujet, il en a dit un peu plus sur les raisons qui l’ont convaincu de signer. «J’en ai parlé avec mon agent, qui était en contact avec Monaco. C’est une équipe qui croyait en moi, qui a présenté les choses clairement. J’ai pu parler avec le coach. Il m’a expliqué ce qu’il attendait de moi et j’ai expliqué ce que je pouvais apporter. Les arguments de Carlos et Tiago m’ont convaincu et c’est pour ça que je suis ici.»

Mais il ne vient pas avec un esprit de revanche, lui qui a connu pas mal de bas ces dernières années. «Non pas du tout. Je ne suis pas revanchard. Je viens pour profiter du foot. Je suis venu ici pour donner tout ce que je sais faire et donner le meilleur à ce club. J’espère pouvoir vivre de belles choses ici à Monaco. Oui, tout changement est positif. Cette saison, je vais la passer ici, à Monaco. Je veux remercier, encore une fois, le club où j’ai grandi et fait mes premiers pas. Concernant mon passage à Brighton, je le considère comme positif même si certains pensent de façon différente. J’ai eu une blessure et je n’ai pas pu donner la continuité souhaitée. J’aimerais le faire ici et participer au sein de ce club de la meilleure manière possible, si le coach le souhaite bien entendu.» Concernant l’entraîneur, Adi Hütter, les deux hommes ont déjà pas mal échangé.

Il avertit le PSG

«J’ai eu une conversation avec le coach. Mais comme le dit si bien l’expression, "ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire". Je suis à sa disposition et je suis ici pour donner le maximum pour l’équipe. Physiquement, je me sens très bien en ce moment » Sa forme physique est l’une des interrogations après sa signature, lui qui a eu quelques pépins et qui n’a joué que 11 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière sous les ordres de son coach Hansi Flick. Fati a essayé de rassurer tout le monde. «J’essaye d’être au mieux, dans la mesure du possible. Je ne peux pas contrôler ce qui se passe en moi et j’essaye de minimiser les risques. J’essaye de faire de mon mieux, de donner le maximum. Je lutte pour revenir à mon meilleur niveau. Je suis là pour trouver la meilleure condition physique pour jouer au football.»

Le joueur, qui cherche un appartement où s’installer dans la Principauté avec sa sœur et ses frères, va donc découvrir la Ligue 1 après avoir évolué en Liga et en Premier League. Et si certains estiment que le championnat français est inférieur en termes de niveau, ce n’est pas son avis. «Ce n’est pas ce que je pense. Je considère la L1 comme l’un des meilleurs championnats du monde. Il suffit de voir qui a gagné la dernière Ligue des Champions. Toute ligue est différente et c’est normal. Je pense que le championnat français a eu de grands joueurs, l’un des meilleurs du monde est sorti d’ici. Je pense que certains pensent ainsi mais ce n’est pas mon cas.» Dans l’Hexagone, il croisera la route du PSG et de ses stars. Mais cela ne semble pas vraiment l’effrayer comme il l’a avoué face aux médias français ce jeudi.

Un rêve de jouer avec Pogba

«Le PSG est une bonne équipe, nous le savons tous. Ils ont été les vainqueurs de la Ligue des Champions. Mais on est ici pour leur rendre la vie la plus dure possible. C’est notre objectif. J’ai des amis, des personnes que j’aime beaucoup au PSG, que ce soit Luis Enrique qui m’a fait débuter au sein de la sélection espagnole et je l’en remercie, ou Ousmane Dembélé avec qui j’ai passé de bons moments au Barça. Je leur souhaite le meilleur, sauf contre nous.» Pour faire tomber le PSG de son trône, l’ASM pourra compter sur Ansu mais aussi sur Paul Pogba, sa recrue star. «C’est un grand joueur. Nous étions heureux de savoir qu’il allait signer à Monaco. Nous sommes heureux pour Monaco, mais je pense que tout le football est heureux de savoir qu’il a repris du service. C’est l’un des meilleurs du monde, que ce soit en club comme en équipe de France.»

Il poursuit : «nous espérons passer une grande année ensemble et en profiter pour aider à remettre l’ASM à la position qu’elle mérite (…) Jouer avec Paul est un rêve. C’est un joueur que j’ai toujours admiré quand j’étais enfant. Je dirai même que quand j’étais à la Masia, c’était une idole pour mes amis et moi. On parlait de lui, on voulait savoir le maximum d’infos sur lui. Le fait de jouer avec Paul c’est quand même incroyable. J’espère pouvoir apporter le maximum pour le coach et l’équipe.» Si le pari Fati est réussi à Monaco, il ne serait pas étonnant de le revoir avec la Roja. «Bien entendu tout va dépendre de mes performances au sein du club pour voir si je peux revenir en équipe nationale.» Une sélection où il pourrait retrouver son ami Lamine Yamal. «J’ai toujours eu de bons rapports avec lui au sein du Barça. On se respecte beaucoup et on se souhaite le meilleur. Mais j’ai envie de dire que toute l’équipe et le Barça m’ont souhaité le meilleur. Il y a de très bonnes personnes au club. Lamine Yamal m’a souhaité le meilleur». A Ansu Fati de jouer à présent !