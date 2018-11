Arrivé de Schalke 04 au Paris Saint-Germain pour 37 M€ cet été, Thilo Kehrer semble s’être bien adapté au jeu parisien, après des débuts compliqués dans la capitale. Ancien coéquipier à Schalke et toujours ami, Benjamin Stambouli le connaît bien. Dans les colonnes de L’Équipe, l’ancien joueur du PSG s’est exprimé sur l’international allemand (2 sélections). Et il semblait savoir qu’il se plairait à Paris.

« Il lui fallait un peu de temps pour comprendre comment fonctionnait Paris, ce qu’on attendait de lui. Mais je n’avais aucun doute. C’est quelqu’un de très ouvert, très pro, ça colle avec ce que veulent les joueurs du PSG. » Stambouli a également recensé toutes ses qualités. « Il est rapide, dur sur l’homme, et dans cette position il a la liberté de sortir de sa zone et de jouer simple derrière. Et il a une marge de progression. » À Kehrer de continuer sur sa lancée.