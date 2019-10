Recruté par le Paris Saint-Germain cet été, Idrissa Gueye réalise pour le moment des débuts rêvés avec le club de la capitale française. Rapidement devenu titulaire, le milieu de terrain sénégalais impressionne par son volume de jeu et sa capacité à relancer juste. Parfait complément de Marco Verratti dans l’entrejeu, il impressionne les observateurs et même ses pairs. Interrogé dans l’émission Breaking Sport sur RMC Sport, Blaise Matuidi s’est avoué charmé.

Le joueur de la Juventus qui a évolué au PSG entre 2011 et 2017 a fait part de sa joie de voir Idrissa Gueye porter les couleurs de son ancien club : « c’est flatteur (qu’il soit désigné comme son successeur ndlr) et ça démontre que j’ai laissé des bons souvenirs à Paris, ça fait plaisir. Pour avoir vu Idrissa Gueye, c’est un très bon joueur et à Everton, je l’ai vu faire de très bons matches. J’étais content pour Paris, je suis content qu’ils aient recruté ce joueur afin d’être plus équilibrés afin de maintenir la pression lors des grands matches. »

