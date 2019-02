Nouvelle titularisation pour Eric-Maxim Choupo-Moting avec le Paris Saint-Germain face à Nîmes (3-0) samedi et nouveau match sans but pour l’international camerounais, devenu l’une des coqueluches des supporters, plus par sa bonhomie que par ses performances sportives. Pendant que Kylian Mbappé marquait un doublé, lui n’a pas su trouver la faille. Cela ne l’a pas empêché de s’arrêter en zone mixte, où il a évoqué, avec calme, son manque d’efficacité actuel face au but.