Dans environ un mois, la Ligue des Champions sera de retour. En huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain sera opposé à Manchester United, qui vit plutôt bien le départ de José Mourinho. Interrogé par RMC, Eric-Maxim Choupo-Mouting a évoqué le prochain rendez-vous face aux Red Devils.

« Manchester United ? Ils ont changé. Mais c’est toujours comme ça quand tu changes de coach. Il y a peut-être un nouvel état d’esprit dans l’équipe, tout le monde veut se montrer. Mais je “m’en fous” un peu des équipes, il faut qu’on pense à nous, qu’on croit en nous. On a la qualité pour battre n’importe qui, c’est le plus important. Ce sera un match dur parce que Manchester est une très bonne équipe avec des grands joueurs de qualité. Mais bon ce n’est pas pour maintenant ».