Claude Makélélé entraîne le club belge d’Eupen depuis 2017. L’ancien adjoint au Paris Saint-Germain ou entraîneur du Sporting Club de Bastia gagne ses galons d’entraîneur et a évidemment suivi la performance du PSG en Ligue des Champions. Interrogé par RMC Sport sur le naufrage parisien, Claude Makélélé s’est livré sans détours.

« Manchester United, qu’ils jouent avec l’équipe 2 ou 3, on s’en fout. On se met derrière, on les fait venir. Ils sont obligés de venir à 2-1. Un petit contre, une fois, et c’était bon, exactement comme ils l’ont fait à Manchester en jouant en transition. On est le Paris Saint-Germain. La seule chose importante, c’est de se qualifier. Le reste, on en parlera après. En sortant des poules, on doit gagner. On se met derrière mais on gagne. On met des coups mais on gagne. On ne se rappelle que des gens qui gagnent à la fin », a ainsi déclaré Claude Makélélé.