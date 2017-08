A moins d’un gros retournement de situation, l’arrivée de Neymar Jr au PSG semble actée. Et déjà, la star Brésilienne tente de convaincre un de ses compatriote de le rejoindre dans la capitale française. Ce lundi 31 juillet, nos confrères espagnols de Sport infidquent que le Barcelonais de 25 ans écrit régulièrement à Philippe Coutinho via téléphone portable. Plus encore, Neymar encouragerait le virtuose de Liverpool à ignorer l’intérêt du Barça à son égard pour le rejoindre Dani Alves et lui au Paris S-G.

Bien-entendu, si le PSG recrute Neymar, il aura bien du mal à payer le montant demandé par les Reds pour acheter Coutinho. Ces derniers temps, Liverpool a officialisé son prix pour vendre son attaquant : 150 millions d’euros. Sachant de Neymar en coûterait déjà 222 à Paris, voir les deux Brésiliens du côté du Parc des Princes semble impossible à prévoir dès cet été. Neymar espère-t-il glisser le nom de Paris dans la tête de Coutinho pour les prochains mercatos ?