Angel Di Maria vit une saison faite de hauts et de bas. Remplaçant de Neymar et Mbappé dans le onze titulaire d’Unai Emery, l’Argentin a pourtant tiré son épingle du jeu au début de l’année 2018 en jouant davantage grâce aux absences de ses concurrents directs. Interrogé sur France 2 dans l’émission Tout le Sport ce dimanche, l’ancien joueur du Real Madrid s’est confié sur son avenir alors que son contrat se termine en juin 2019.

« J’ai encore une année de contrat. Je n’ai parlé avec personne au club et je ne négocie avec personne d’autre non plus à l’extérieur. Je vis ça tranquillement, je vis aussi des bons moments au PSG. Il y a aussi la Coupe du Monde qui arrive et est très importante pour moi. Je suis content ici, j’ai beaucoup d’amis, ma famille est heureuse, on verra ce qui va se passer. Cela dépendra de ce que souhaite le club. De l’entraîneur aussi ? Oui, bien sûr, je ne sais pas si Unai Emery va continuer ou pas, quels joueurs vont rester aussi. C’est difficile, ça a été un coup dur d’être éliminé par Madrid, il y aura forcément des changements mais on n’en sait pas plus. »