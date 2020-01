En conférence de presse ce mardi, Thomas Tuchel avait pesté contre les horaires des rencontres de Ligue 1 et plus particulièrement ce match du dimanche soir de 21h. « Honnêtement, c’est trop tard. Moi, c’est possible de faire un coaching à 21h. Mais pour les joueurs... Je connais plein de supporters dans l’école de mes filles, ils ont 6, 8, 10, 11 ans, ils ne peuvent pas regarder les matches parce que c’est trop tard », avait-il notamment confié.

Invité dans l’émission L’After Foot de RMC Sport, le directeur général de la Ligue de football professionnel a tenu à répondre à l’entraîneur allemand : « le PSG vient de jouer deux fois de suite à 21h mais il faut rappeler que le PSG joue à peu près une fois sur deux à 21h et une fois sur deux à 17h30, et non pas tout le temps à 21h. Deuxième point, ça fait trente-six ans en France que le match tête d’affiche est à 21h, pour les quatre prochaines années ça ne changera pas. Je rappelle qu’en Espagne les Clasicos ont parfois lieu à 12h30, parfois à 21h30. Il y a des spécificités culturelles aux pays qui sont la France, l’Espagne, différentes de ce qui se passe en Allemagne. Thomas Tuchel est un excellent entraîneur allemand qui pratique son métier en France ». Voilà qui a le mérite d’être clair !