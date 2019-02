Les quarts de finale de la Coupe de France débutent aujourd’hui avec un choc entre le Paris Saint-Germain et le Dijon FCO. À domicile, les Franciliens s’articulent dans un 3-4-3 avec Gianluigi Buffon dans les buts. Thilo Kehrer, Thiago Silva et Presnel Kimpembe forment la défense tandis que Thomas Meunier et Juan Bernat évoluent en tant que pistons. Le double-pivot est assuré par Leandro Paredes et Marco Verratti tandis que Julian Draxler et Angel Di Maria évoluent un cran plus haut. Enfin, Eric Choupo-Moting prend la pointe de l’attaque.

De son côté, Dijon veut créer l’exploit et pourra compter sur son portier islandais Rúnar Alex Rúnarsson. Ce dernier peut compter sur Fouad Chafik, Wesley Lautoa, Senou Coulibaly, Nayef Aguerd et Oussama Haddadi en défense. Le rôle de sentinelle est assumé par Romain Amalfitano tandis que Florent Balmont et Naïm Sliti l’accompagnent dans l’entrejeu. Kwon Chang-Hoon et Julio Tavares forment l’attaque bourguignonne.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Buffon - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe - Meunier, Paredes, Verratti, Bernat - Draxler, Choupo-Moting, Di Maria

Dijon FCO : Runarsson - Chafik, Lautoa, Coulibaly, Aguerd, Haddadi - Balmont, Amalfitano - Sliti - Kwon, Tavares