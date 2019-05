Djibril Cissé vient de fêter le 14e anniversaire de la 5e et dernière victoire des Reds en Ligue des champions. Dans une interview accordée à BetStars pour sa campagne « All About the Stars’ Champions League », l’ancien attaquant de l’Equipe de France a balayé différents sujets à commencer par celui menant à Kylian Mbappé. Et l’ancien meilleur buteur de L1 ne tarit pas d’éloges sur celui qui lui a succédé au palmarès cette saison avec ses 33 buts inscrits en 29 matches de Ligue 1. « Il est très très fort le petit. Ce qu’il arrive à faire à son âge, c’est costaud. Ça promet un bel avenir pour lui, la France et Paris, même si j’ai peur que ça ne dure pas trop longtemps. Mais c’est un phénomène. J’ai rarement vu un joueur aussi fort à son âge. Il peut devenir encore plus fort que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il a la maturité et l’expérience qu’ils n’avaient pas à son âge », explique-t-il.

Mais à écouter l’ancien international tricolore (41 sélections - 9 buts), son avenir pourrait s’inscrire loin de Paris, c’est en tout cas son sentiment. « Je ne sais pas pourquoi, j’ai comme un pressentiment. J’ai l’impression que son départ va se faire cette année. Pour le PSG et pour le football français en général, j’espère me tromper. Mais je le vois aller au Real Madrid. C’est écrit. Il était fan et Zinedine Zidane a fait son retour. Il y a trop de choses qui font qu’il ne peut que partir là-bas. » Un avis que ne partageront sans doute pas les supporters du PSG et de la Ligue 1...