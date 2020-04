Neymar et Thiago Silva ont quitté Paris il y a quelques semaines pour rejoindre le Brésil, Eric-Maxim Choupo Moting vient de le faire. Confiné dans la capitale française comme la majeure partie de ses coéquipiers, l’attaquant camerounais a finalement mis les voiles en direction d’Hambourg, la ville dont il est originaire.

Le buteur de 31 ans qui a disputé 17 matches cette saison pour 5 réalisations et 1 passe décisive s’est pris en cliché devant la tour de télévision Heinrich-Hertz comme on peut le voir sur son compte instagram. Il a aussi pris un pique-nique à côté d’une rivière. Les mesures sanitaires en Allemagne sont pour l’instant moins sévères qu’en France. Thilo Kehrer a lui aussi profité de l’arrêt des compétitions pour retourner chez lui au pays, non loin de Stuttgart.