L’heure de la revanche a sonné ! Éliminé de la Coupe de la Ligue dans son stade par l’En Avant de Guingamp il y a dix jours, le PSG aura à cœur de rendre la monnaie de sa pièce à la lanterne rouge, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont su rebondir après cette élimination, avec une large victoire à Amiens (3-0), en championnat. De leur côté, les Bretons, sur quatre succès lors de leurs cinq derniers matchs, sont tombés à domicile face à Saint-Etienne (0-1), avant d’infliger la première défaite de l’ère Julien Stéphan au Stade Rennais il y a trois jours (2-1).

Pour ce match, Thomas Tuchel aligne un 4-4-2, avec Buffon dans le but, une défense à quatre composée de Dani Alves, Kehrer, Thiago Silva et Juan Bernat. Au milieu, Di Maria et Neymar occupent les ailes, alors que Verratti et Marquinhos seront positionnés devant la défense. Devant, Mbappé et Cavani animeront le front de l’attaque. Du côté de Guingamp, Jocelyn Gourvennec procède à trois changements par rapport au 4-3-3 vainqueur à Paris il y a quelques jours. Caillard remplace Johnsson dans le but, Ludovic Blas laisse sa place à Lucas Deaux et Ngbakoto prend la relève de Coco, blessé, sur l’aile droite.

Les compositions d’équipes :

PSG : Buffon - Dani Alves, Kehrer, Thiago Silva, Bernat - Di Maria, Verratti, Marquinhos, Neymar - Mbappé, Cavani

EAG : Caillard - Che.Traoré, Kerbrat, Eboa Eboa, Rebocho - Didot, Phiri, Deaux - Ngbakoto, Al.Mendy, M.Thuram