Le nouveau chouchou de Thomas Tuchel. Idrissa Gueye, le numéro 6 tant désiré par le coach allemand, est arrivé avec ce statut au Paris SG. Pour le site officiel du club de la capitale, le milieu de terrain international sénégalais est revenu sur sa relation avec son nouvel entraîneur. Un technicien qui l’a appelé en personne pour le convaincre de signer cet été.

« J’ai été surpris, cela m’a fait plaisir. C’est l’aboutissement du travail réalisé depuis des années. Et voir un coach dire : "c’est ce joueur-là qu’il me faut, c’est lui que je veux", je ne m’y attendais pas du tout. Rien que de recevoir un appel de sa part, pouvoir échanger avec lui, montre sa personnalité, mais le côtoyer tous les jours à l’entraînement est encore mieux. Tout le monde sait que c’est un bon coach mais, en dehors du coach, c’est une très bonne personne qui sait gérer son groupe, qui discute avec les joueurs. Dès que je suis arrivé, il m’a dit de rester comme je suis, de ne surtout pas changer, d’essayer de donner cette image au groupe. Au niveau football, cela m’a permis de changer de niveau, de passer un nouveau cap. Je veux continuer ma progression et apporter ce que je peux à cette équipe », a-t-il confié à PSG.fr.

