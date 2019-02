Arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain, Juan Bernat enchaîne des performances convaincantes ces derniers temps, après un début de saison un peu compliqué. Et s’il est bien intégré à l’effectif du PSG, il a récemment révélé vouloir revenir plus tard au Valence CF. « C’est mon équipe de cœur, a déclaré Bernat au média Movistar. C’est dans ce club que j’ai grandi, même si j’ai eu l’opportunité de partir car je suis un professionnel, que j’ai des ambitions et que je voulais progresser. »

« Je ne sais pas quand, mais j’aimerais revenir un jour à Valence, a confié l’Espagnol. Ce serait un rêve de remporter un titre avec ce club. » Issu du centre de formation valencien, il avait débuté chez les professionnels au Valence CF en 2011, avant de partir en 2014 pour le Bayern Munich.